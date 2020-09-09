新北市一名黃姓男子遭詐150萬元，所幸嘉義縣警察局刑事警察大隊科偵隊及時偵破詐騙集團，還當場查獲112萬元現金，結果要把贓款還給被害人時，黃姓被害人以為又遇上詐騙，一度在電話中反嗆「一隻牛要剝兩層皮？」，直到至警察局領款拿到百萬現鈔才確定是真的，讓他不斷跟承辦員警說抱歉，更感謝警方追回他被騙走的錢。

嘉縣警察局刑事警察大隊科偵隊日前查獲吳嫌為首的詐欺集團，當場在賓士車內查扣整捆未拆封100萬元及隨身包內12萬元，經查該筆贓款為住新北市黃姓被害人8月11日所匯入，經檢察官複訊後指示將贓款發還給被害人，人頭帳戶內圈存18萬元等開庭後再依法聲請發還。

事後警方主動聯絡黃姓男子，但黃男接到電話，以為是詐騙集團二度來詐，一度反嗆警方，直到警方好說歹說請被害人自行上網查閱地址，約定到刑大科偵隊，被害人才確定被騙的錢回來了！近日領到錢時，還特地為當初口氣不好道歉。

嘉義縣警察局提醒民眾，詐騙手法層出不窮，任何不明來電要求匯款或要求操作ATM轉帳或要求代為購買線上遊戲點數都有可能為詐騙，如發覺可疑詐騙情事請撥165反詐騙專線查詢或上165網站查詢。

(中時 )