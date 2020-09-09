新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會9日在蓮花路舉辦，不少民眾請假出席。（莊旻靜攝）

新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會9日在蓮花路舉辦，不少民眾請假出席。（莊旻靜攝）

新竹縣促進民間高效能垃圾熱處理設施投資BOO案健康風險評估規畫及範疇說明會9日在蓮花路舉辦，反對民眾現場砲聲隆隆，質疑排放水、空汙監測、底渣何處去等問題，台鎔則回應，水目前均零排放、全回收，底渣則會委託合法業者回收再利用，均會上網申報。

此案委託成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所教授陳秀玲解說，陳秀玲也表示，評估範圍依據風險評估技術規範第4條，為廠址10公里乘以10公里範圍，含括竹北、新豐、新竹市北區等，共評估13種不同暴露途徑如皮膚吸收、葉菜類、豬肉等。

大義里長曾台安先聲明反對興建立場，隨後質疑該BOO案不僅焚燒縣內廢棄物，還將有事業廢棄物，屆時底渣何處去？仍堆放在掩埋場？也認為評估範圍應再擴大。台鎔科技專案事業處執行副總葉金榮表示，底渣將委託法業者回收再利用，並會上網申報。

縣議員余筱菁提及排放水、煙的影響，由於焚化爐預定地緊鄰蓮花溼地，具有食肉性植物，是否能評估對於溼地生物多樣性的狀況，陳秀玲也表示，會將此疑慮考量納入。此外，台鎔科技委託的顧問公司也回應，在興建、營運時期，均不會使用地下水，葉金榮也說，目前水為零排放、全回收。

看守台灣協會祕書長謝和霖質疑，健康風險評估的規劃內容，看不出來評估的物質，同時也應該了解未來進廠的事業廢棄物的來源、內容等，否則將如何做評估？他建議應提供更充分資料後再召開一次說明會。

縣議員連郁婷、蔡志環、陳凱榮、林禹佑、吳旭智、張珈源及竹北市民代表蔡蕥鍹、陳冠宇、曾金清等人出席關心，尚義里長曾福在會前還穿著全身黏蚊板，他說他唯一訴求是在地空氣恢復乾淨。

(中時 )