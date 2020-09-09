面板基本面好轉 友達8月營收月增5.9％ 14:212020/09/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面板漲價效應帶動之下，友達（2409）營收反彈。友達公佈2020年8月自行結算合併營收為新台幣242.5億元，較上月增加5.9％，較去年同期增加0.5％。 8月份整體大尺寸面板出貨量超過1,146萬片，較7月份增加2.6％。中小尺寸面板出貨量約940萬片，較7月份減少7.7％。 面板產業基本面好轉，9日面板類股股價逆勢走揚，友達9日上漲5.08％，收盤價12.4元，成交量29.55萬張。 (工商 ) #友達 #面板 #基本面好轉 #萬片 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面板族群走揚 群創8月營收月增2.8％ 15:152020/09/09 財經 《其他股》福貞8月營收月增8.61％ 旺季添薪穩增 11:592020/09/09 財經 烘焙原料廠德麥8月營收創新高 年增逾11％ 10:032020/09/09 財經 凌巨8月營收5.95億 月增7.77％ 15:192020/09/09 財經 《半導體》聯電8月營收月減4.21％ Q3持平Q2 15:232020/09/09 財經 卓越8月營收0.64億元 教育事業成長7％ 15:042020/09/09 財經 台聚、台達化 8月營收走跌 04:102020/09/09 證券．權證 8月營收看板－聖暉年增逾三成 同期次高 04:102020/09/09 證券．權證 《業績-生醫》馬光8月營收月增6％ Q4看俏 11:252020/09/09 財經 世芯8月營收6.85億 歷史次高 04:102020/09/09 證券．權證 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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