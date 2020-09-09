面板漲價效應帶動之下，友達（2409）營收反彈。友達公佈2020年8月自行結算合併營收為新台幣242.5億元，較上月增加5.9％，較去年同期增加0.5％。 8月份整體大尺寸面板出貨量超過1,146萬片，較7月份增加2.6％。中小尺寸面板出貨量約940萬片，較7月份減少7.7％。

面板產業基本面好轉，9日面板類股股價逆勢走揚，友達9日上漲5.08％，收盤價12.4元，成交量29.55萬張。

(工商 )

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