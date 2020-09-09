台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）繼7月合併營收創單月新高後，8月自結合併營收突破2億元大關，達2.37億元，再度刷新紀錄，並較上月增加34.59％，也較去年同期成長147.66％，累計前8個月合併營收為8.59億元、年增7.12％。

久陽表示，8月營收再創歷史新高，主要是受惠旗下螺絲、環保、運輸，以及榮福的焚化爐等四大事業同步增長激勵。由於布局循環經濟的多元效益將持續顯現，後續業績有機會續創新高。

董事長孫正強進一步指出，隨著全球鋼市需求的回溫，久陽的螺絲業務穩定好轉；運輸事業目前除分階段承接集團內的業務外，再生原料與金屬回收買賣亦擴大營運規模並提升業務量，未來可望進一步挹注公司營收的提升。此外，榮福的焚化爐業務在運轉效率提升，代操作與售電收入皆同步增長。

孫正強表示，久陽積極布局循環經濟，成效正陸續展現，目前仍持續擴展相關事業版圖，例如台鋼環保除了氧化碴清運事業穩定成長外，已新增還原渣清運業務，並著手整合集團內的廢棄物處理項目，未來將透過高值化的循環再生技術進行「城市採礦」（意指從城市大量的廢棄物中回收有價值的金屬與礦產品），回收關鍵資源，貫徹循環經濟理念。榮福公司則以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，擴大推動相關業務進展，扮演產業共生、循環經濟的重要關鍵角色。

(工商 )