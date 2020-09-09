康軒文教集團董事長李萬吉被爆料，本月5日從大陸返回台灣後，竟未依防疫規定進行居家檢疫，還擅自外出赴公司開會，遭新北市衛生局強制集中檢疫並罰鍰50萬元。據了解，這位董事長是把手機放在家裡再外出，中央流行疫情指揮中心表示，截至目前，居家檢疫違規的個案計有899人，累計裁罰金額是1億1604萬，民眾若居家檢疫期間外出，最重可罰100萬元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對此案，新北予以裁罰了50萬元，他強調民眾若居家環境不適合就大概到防疫旅館，不要外出，除非有特殊狀況，否則最高可罰100萬，呼籲民眾從國外返台仍須居家檢疫14天，加上7天自主健康管理。

對於警政、衛生單位沒有人知道，是否是防線不嚴謹？副指揮官陳宗彥表示，目前對於警政、民政關懷的力道與先前相同，民政的里幹事是早晚關懷，不是隨時關懷，電子圍籬的系統還是隨時運作，這位董事長的手機是放在家中，還是要呼籲大家守規矩。

陳宗彥表示，從入境居家檢疫到現在，國內已經有超過27萬人居家檢疫，違規的比例不到千分之3.5，這位董事長過去也有被查到的紀錄。大家不該因為國內疫情風險低，就違規。

發言人莊人祥表示，因為該個案並非確定病例，因此職務上不需要匡列，接觸者不放心的話，可以進行自主健康管理，戴上口罩，未來若這人陽性，接觸者才會需要隔離。

陳宗彥表示，手機放在家裡的違規案件數待釐清，需要重新清查，印象中並不常見。違規的個案有幾種情況，包括手機放家裡及關機，關機的話系統查得到。

截至目前，居家檢疫違規的個案計有899人，累計裁罰金額是1億1604萬。對於居家檢疫的管理，陳時中表示，進一步研擬管理的方式是有必要的。

(中時 )