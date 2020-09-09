姜至奐當晚與A、B二女飲酒畫面曝光。（圖／取自《Dispatch》韓網）

韓星姜至奐過去演出《加油！金順》給人正面形象，去年7月卻爆出他邀兩名女工作人員來家裡，被兩女提告性侵，今年6月法院判姜有期徒刑2年6個月、緩刑3年，姜至奐提出上訴。今(9日)韓媒曝光姜至奐當晚在家裡的監視器畫面，可見兩女下午6時將姜至奐送回房間睡覺，晚上8時姜至奐走出房間，接著坐在沙發上彈吉他，不久警方上門逮捕。

姜至奐去年7月邀A女、B女到家吃飯，之後兩人報警指被姜至奐性侵，A女透露當晚喝得很醉，睡夢中疑似有人摸她，還有被推的感覺，B女則說睡醒後感覺陰道疼痛，發現內褲脫落，但在A女身上沒驗出姜至奐的DNA，卻在B女身上的衛生棉發現姜至奐DNA，男方律師則說，應是B女穿過姜至奐的衣服導致，若真是性侵，在手上或其他部位應該也會有。

據《Dispatch》報導，當晚姜至奐家的監視器畫面曝光，當晚6時18分，A女和B女扶著爛醉如泥的姜至奐到3樓房間，兩女後來到2樓沐浴，8時15分姜至奐從房間走出，走到2樓客廳並經過A、B二女的房間，8時53分姜至奐出現在二樓客廳，邊彈吉他邊唱歌，一小時後警方上門。

報導指出，從畫面中無法知道姜至奐當晚有無進去A女或B女的房間，而A女後來主張自己的內褲有被人脫掉，若是姜至奐動的手，上面應該有姜至奐的DNA，檢驗後卻沒查出，而姜至奐7月底已透過律師表示對判決不服上訴，真相為何仍需等待法院判決。

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(中時新聞網)