鋒面前緣天氣不穩定，中央氣象局發布大雨特報！受對流雲系發展旺盛影響，今有短時強降雨，氣象局針對東半部、西半部山區發布大雨特報。

西半部範圍北從新北、南至屏東，山區全都要小心；僅彰化縣、嘉義市未列入。東半部宜蘭、花蓮、台東3地，不只山區，連平地也要注意，有大雨甚至雷雨發生機率。

明起一波微弱鋒面抵達，明、後兩天通過台灣地區，全台天氣不穩定，除了氣溫明顯轉涼，降雨時間拉長、範圍擴大，降雨強度也顯著提升。

(中時新聞網)