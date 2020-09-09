新北市汐止區周姓男子，前年8月間返家，赫見妻子嘴鼻纏繞膠帶窒息，周立即報案，但膠帶從後頸纏繞至額頭，經急救仍宣告死亡。周的女兒認為親生母親是遭父親所殺，控告殺人罪，檢察官調查報案電話、打電話給親戚的通話內容，周口氣焦急、慌張與哭泣，加上他通過測謊，認定並無殺妻的證據，處分不起訴。

63歲周男與妻子、女兒同住在新北市汐止區，2018年8月24日中午返家吃飯，周妻並無異狀，下午3點半，自工作的處所騎腳踏車返家，正要進房叫妻子起床吃茶葉蛋，赫見妻子頭部纏繞膠帶，早已沒有氣息。但周的女兒認為，父親白天與女親發生爭執，以膠帶纏繞的方式殺害母親。

周否認犯罪，聲稱因當天安排拜拜，周妻請假在家，返家見妻的死狀，急於用手撥掉臉上的膠帶，並沒有殺害妻子。

檢察官調查，周妻死是窒息死亡，體內並未驗出有藥物，依呼吸道阻塞造成臉部腫脹，床上沾有的血跡，顯示是生前就被膠帶纏繞，再往後方倒落床墊上，呈現仰躺狀態，研判是死亡的地點就是在屋內，且周妻死亡前並無扭打打鬥或抵抗外力的情形，周手指驗出死者的DNA，應為救助死者時沾染所致。

不起訴書指出，經周同意進行測謊鑑定，並無不實反應，且根據路口監視器畫面，證明周確從工作地點返家約10分鐘就報案，與周的供詞相符，因而認定並無其他積極證據，可推斷周有殺妻的情形。

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(中時 )