需求減緩，螺紋鋼期貨價格收黑；因出口疲軟，致主要工業材料需求下滑，使上海期交所螺紋鋼期貨連續3個交易日下跌，連帶拖累國際鐵礦石價格收黑；分析師表示，2020年至2021年全球鋼鐵生產和消費增長速度可能會放緩，但中國仍是拉抬鋼鐵總消費量的主力。

另外周二(9/8)上海期交所1月螺紋鋼期貨，報每公噸3719元人民幣，自上周五近3個月高點回跌後，呈連3個交易日走低；而62%國際鐵礦石價約跌0.6%；65%國際鐵礦石價約跌0.7%；58%國際鐵礦石價約跌0.1%。(商品行情網)

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