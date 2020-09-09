《商情》需求減緩 螺紋鋼期貨價格收黑 14:152020/09/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求減緩，螺紋鋼期貨價格收黑；因出口疲軟，致主要工業材料需求下滑，使上海期交所螺紋鋼期貨連續3個交易日下跌，連帶拖累國際鐵礦石價格收黑；分析師表示，2020年至2021年全球鋼鐵生產和消費增長速度可能會放緩，但中國仍是拉抬鋼鐵總消費量的主力。 另外周二(9/8)上海期交所1月螺紋鋼期貨，報每公噸3719元人民幣，自上周五近3個月高點回跌後，呈連3個交易日走低；而62%國際鐵礦石價約跌0.6%；65%國際鐵礦石價約跌0.7%；58%國際鐵礦石價約跌0.1%。(商品行情網) (時報資訊) #螺紋鋼 #鐵礦石 #收黑 #價約 #減緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》世紀鋼有基之彈 鋼鐵風電股耐震 11:592020/09/09 財經 《鋼鐵股》久陽營收連2月創新高 循環經濟布局收割 09:092020/09/09 財經 《期貨》三大指數皆墨 9月台指期開低122點 09:092020/09/09 財經 陸港觀盤－後疫情時代 優質企業價值凸顯 04:102020/09/09 全球財經 《半導體》十銓8月營收雙增 前8月創同期新高 16:482020/09/09 財經 《航運股》台驊投控8月營收年增逾3成 創歷史次高 15:572020/09/09 財經 鋼市需求回溫 久陽營收連二個月創新高 14:222020/09/09 財經 《類股》鋼市H2復甦 低價股人氣旺 12:162020/09/09 財經 Pixel 4a價格親民即將上市 犀牛盾推出多款手機殼讓你輕鬆搭 13:142020/09/09 科技 《興櫃股》巧新8月營收年減6.57％ 屏東廠獲豪華車廠認證 08:012020/09/09 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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