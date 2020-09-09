英國新冠肺炎疫情再起，英國政府宣布，自9月14日，英格蘭地區將禁止6人以上集會，違者最高將罰3,200英鎊（約新台幣12萬元）。

綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，英國新冠肺炎疫情激增，自6日以來，已經新增8,396例確診病例，昨（8）日單日新增2,460例，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（9）日13時，英國境內累計354,932例，逾4,000人喪命。

針對疫情再起，英國政府昨日宣布，自9月14日起，英格蘭地區將禁止6人以上集會，這個社交距離新禁令同時適用於室內與室外聚會，不過學校、工作場所不受限，婚禮、葬禮以及運動賽事如果有遵守防疫準則，也不在新禁令管轄範圍之內。

此外，一般家庭人數如果超過6人，也不會受到新禁令影響。英國首相強生（Boris Johnson）預計當地時間周三會發布豁免名單。

英國政府指出，違反禁令者，頭一次將被罰100英鎊（約新台幣3,800元），再犯者每一次罰金將倍增，最高恐被罰3,200英鎊。

英國政府首席醫療專家日前警告，英國年輕人過度鬆懈，導致疫情復燃，現在每10萬人中就有20人染疫。

強生日前表示，「我們現在必須採取行動防止病毒擴散」，「民眾遵守規定相當重要，記得一些基本原則，勤洗手、戴口罩、和他人保持距離，如果有症狀，就要進行病毒檢測。」

(中時新聞網)