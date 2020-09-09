哈孝遠9日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，談到小嫻與金剛的新戀情，不免俗提到好友何守正，他笑稱因為何守正常叫他去健身，所以兩人「漸漸疏遠」，「我覺得何守正應該也會開心祝福，他拚自己的事業，可能單身對他也好吧。他這麼奇怪的人，每晚11點半睡覺、早上6點半就起床，比軍人還規律，我們以前練球要出去玩，他都說：『呸，我看不起你們這些人，這不是職業球員應該要有的表現。』然後繼續睡覺」。

哈孝遠談小嫻及金剛新戀情，「我整個嚇一跳，兩人完全不同型，但都喜歡戶外活動，蠻好、蠻搭的，我跟金剛也算認識，去香港時他很照顧我，小甜甜有交代，他真的請我去吃飯，他人很好，我們明明不熟，他請我吃飯也聊得很開心，感覺朋友很多。」提及金剛與何守正的差異，他笑說：「他們兩人個性完全不同，但何守正私下是幽默的，只是可能對媒體比較有戒心，很熟的人他會很幽默。」

哈孝遠坦言一年前跟小嫻有聊過感情，「我一年前還跟她說要走出來，她說；『心裡還是想說有無機會，畢竟曾經是夫妻。』我跟她說：『妳要走出來往前看。』現在這樣挺好的」。至於何守正是否單身？他表示：「應該是，我還真的有想介紹我老婆條件很好的空姐朋友給她，結果把何守正生活作息一說，她說自己愛夜唱還是算了，他連食物卡路里都算，一直嚴格要求自己，我不想跟他來往就是這樣。」是否勸婚何守正？他回應：「還是需要，何媽媽年紀也有一點，不管怎樣家裡有小朋友一定開心，他現在又拚健身房，祝福他，38歲了，應該想想下一步。」

(中時 )