嘉義大學與嘉義林區管理處合作森林計畫，把林木收穫過程拍成影片。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學與嘉義林區管理處合作森林計畫，把林木收穫過程拍成影片。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學與嘉義林區管理處合作森林計畫，把林木收穫過程拍成影片。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學與嘉義林區管理處合作森林計畫，把林木收穫過程拍成影片。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

時隔30年後，台灣積極推廣國產材開發利用，去年林務局嘉義林管處特別提供奮起湖30公頃林地給嘉義大學農學院進行森林經營計畫，鑑於砍樹學問大，還得兼顧生態環境，嘉大團隊結合3D動畫、AR等技術拍攝林木收穫影片，將打造一套數位教材和E化平台，希望能彌補多年斷層，活絡本土林業發展。

台灣自1990年禁伐天然林後，伐木作業及林產業務漸漸委縮，直到3年前，林務局把2017年訂為國產材元年，開始針對人工林進行疏伐作業，提升木材自給率外，也培育林產技術人才，去年嘉義林管處更與嘉大合作，不但合力推廣國產材利用，還提供30公頃國有林地供嘉大教學使用。

嘉大農學院長林翰謙指出，目前團隊已在其中3公頃林地執行不同疏伐方式，更結合跨領域團隊，實地拍攝林木收穫「伐、造、集、運、貯」5項程序，希望能打造國產材生產教育影片及虛擬實境的數位化教材，日後除提供學生教學用，還能讓對林業有興趣的民眾了解疏伐的技巧、學問。

林翰謙說，該計畫以3年為期，團隊除拍攝影片，也根據當地的林相功能，依林木距道路的遠近進行不同程度疏伐，藉此營造出景觀林的觀光意象，欲透過一系列實務操作，建立系統化、數位化科學教材，也顧及相關環境生態，讓森林永續。

(中時 )