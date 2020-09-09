今年以來大陸數位貨幣的推行進程不斷加速，作為數位貨幣「4＋1」試點計畫之一的深圳也正持續展開數位貨幣測試工作。最新更傳出「工農中建」四大行的深圳分行部分員工，已收到邀請碼參與內測，包含下載、註冊、兌換、轉帳等基礎功能；另外更有部分機構內部正以數位貨幣進行中共黨費、工會費用的繳納。

據知情人士透露，中國人民銀行（大陸央行）有一款名為「數字貨幣」的App，各家銀行也有各自的測試版本，內測參與者同時參與人行與自家銀行的測試，另外深圳市統一政務服務App「i深圳」也成為參與內測的入口。

此外，為了解決目前落地場景有限的問題，根據《證券時報》報導，人行已與美團、滴滴等企業達成戰略合作夥伴關係，正在進行相關試點專案， 在零售端加快數位貨幣的推廣計畫。

人行數位貨幣也被稱為DC／EP（Digital Currency Electronic Payment），即數位貨幣和電子支付。大陸數字貨幣研究所所長穆長春曾介紹，目前大陸國內M1和M2已經實現電子化和數位化，且相關運行系統完全能滿足經濟發展的需要，因此數位貨幣是作為M0（紙鈔和硬幣）的替代。

(旺報 )