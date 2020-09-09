誰知道只是想與老公吃火鍋慶祝情人節，卻變成要拄著拐杖才能行走？23歲正妹到一家連鎖火鍋店用餐，吃到一半機器突然爆炸，其中一個管子直接打到她的腿，竄出的火苗讓她整個腳趾頭全被燒傷，經醫師判定，左腿神經損傷癱瘓，恐留下後遺症。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

她在《爆料公社》表示，日前休假回台南老家，與老公到知名連鎖的火鍋店用餐，欲慶祝情人節。沒想到在用餐一半時，眼前的電磁爐突然爆炸，其中一個管線更是直接往她的鼠蹊部打去，當時她被電到整隻腿麻掉，而瞬間竄出的火苗燒傷她的腳趾，整隻腳被電到動彈不得。送醫急診治療後，醫生告知她左腿神經損傷癱瘓，需半年時間復健，不過醫師也告誡，恐會留下後遺症。

她回顧事發當下，店員在四周卻無任何幫忙之意，手裡拿著燒得焦黑的殘骸看著他們，事實上她們也才剛點完餐而已，完全沒有碰觸電磁爐的狀態下就出事了。店家處理方式，一直有讓她有總「想要趕緊了事」的感覺，像是對方找來保險公司談理賠，卻脫口說出「這幾十萬就能解決的事」。她便想要跟索取當日的監視器畫面，以確保自己的權益時，豈知，店家卻說「監視器壞掉」為由，無法提供。

正妹貼出醫師診斷證明，這段時間都要拄著拐杖才能行動。（圖／翻攝自爆料公社）

據《三立新聞網》報導，這名23歲正妹，是有經紀公司簽約小有名氣的小模，因受傷不良於行，現階段只能以靠拐杖行走，讓她的工作全面停擺。這間連鎖火鍋店總公司的負責人，也在事後承諾，賠償一切的醫療、復健，及這段時間的收入損失，而是後也釐清爆炸原因，全因插座管線老舊的緣故。

(中時新聞網)