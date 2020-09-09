按照往年規律，9月至12月是大陸租賃市場的淡季，各家大、中、小學開學以後，就業和學區住宅租房需求會消退，房屋租賃市場面臨新一輪考驗。尤其值得注意的是，武漢作為此次新冠肺炎疫情暴發的中心地區，房屋租賃市場更遭遇沉重打擊，租金水準持續下滑、活躍度尚未復甦，甚至房东也放下身段，从过去的「半年以下免谈」，到如今的「短租也可以」。

諸葛找房數據研究中心日前發佈2020年8月全大陸的大中城市租金均價報告。報告顯示8月城市租金掛牌均價為每平方公尺43.23元人民幣，較上月微降0.05％；較上年同期降1.75％。其中8月租金單月跌幅TOP 5城市分別是泉州、青島、武漢、深圳及北京。

據《21世紀經濟報導》引述多位房產仲介表示，疫情期間武漢的房屋租賃市場一度停滯，個人甚至於整個行業成交幾近冰封。隨著疫情漸漸有所緩和，畢業生和復工復產的就業者住房需求逐步恢復，仲介公司也紛紛行動起來，爭取新客源，努力啟動市場。

(旺報 )