余苑綺抗癌6年，今（9日）入院進行最後一次化療，宣告抗癌成功！她2004年發現罹患直腸癌，經過化療康復後，去年生下二胎後復發，期間動了肝、肺等3次大手術。媽媽李亞萍今開心受訪，「她指數都正常，我情好得不得了」，她之前擔心女兒病情，難吃得好睡得好，除了長皮蛇、掉髮，甚至有自閉、憂鬱傾向，「幾乎忘記我自己的存在，我又活過來了，那時每天活在恐懼裡，吃藥不如給我好的消息，現在的好心情可以把藥量減半了」。

李亞萍透露2歲半外孫女樂樂非常懂事，知道媽媽進醫院要打針，都會安慰母親，「不要哭，打針不痛，不要怕」，童言童語令人格外心疼。余苑綺每次化療出院後，母女都會相擁而哭，李亞萍說，「苑綺每次化療完，像撿回一條命，又跨過一個關」。

余天也非常擔心女兒病情，李亞萍說，「但不是用講的，他抱抱女兒、比個手勢鼓勵她，男人嘛，總要展現堅強一面」。李亞萍透露之後等余苑綺出院後，帶女兒跟她婆家跟娘家一起吃頓飯，「帶她去吃想吃的東西，等她有胃口」。

(中時 )