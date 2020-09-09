洋基近日陷入戰績低潮，繼昨日單局被藍鳥灌進10分慘敗之後，今日先發左投傑哈普(J.A. Happ)6.1局飆10K仍輸球，5連敗等於洋基近20戰就輸掉15場，勝率跌至5成，再輸下去連進季後賽的資格可能都賠掉。

一個月來比賽狂輸，連洋基總管凱許曼(Brian Cashman)賽前都因此罕見隨球隊到客場遠征，「我相信他們，也想提醒他們自己是誰，他們被寄予厚望，以一個團體的樣貌團結在一塊，我對他們有信心。」

在過去20場裡面，洋基僅贏下5場，團隊打擊率低到2成04，這是2014年以來洋基隊史20戰中最低打擊率；本季至今洋基剛好21勝21敗，勝率5成，是隊史自1992年以來9月份最差勝率。雖然本季因疫情縮短不少，不過也已經進入賽季後半段，在季後賽各聯盟只取前8名的情況下，洋基剛好排在美聯第8，只要稍不留神就會被踢出季後賽名單。

此戰哈普對上藍鳥6.1局僅失2分、飆出10次三振，不過由於隊友自亂陣腳出現要命失誤，最後藍鳥中繼投手山口俊2局失1分拿下勝投，洋基以1比2落敗，吞下5連敗。

洋基在開季時還是美東領先強隊，以16勝6敗排在前頭，但近一個月戰績卻有如溜滑梯，凱許曼和總教練波恩(Aaron Boone)都強調，洋基的問題並非單一的，陣中有10名以上的傷兵也讓人頭痛，其中包含明星球員賈吉(Aaron Judge )、史坦頓(Giancarlo Stanton)、勒瑪修(DJ LeMahieu)、托瑞斯(Gleyber Torres)等人。

「我們現在勝率只有5成，對這是事實，」波恩說，「但另一個事實是，我們不需要任何幫助，只要恢復正軌，好好正常發揮，我們就會回歸。」

(中時 )