花蓮縣發生大停電！今下午約1時39分，花蓮市、吉安、新城、秀林、壽豐、鳳林及光復等7個鄉鎮，共計140856戶全部停電，店家無電可用，許多民眾受困電梯，路口號誌也停擺，交通不免受到影響；經台電緊急搶修後，10分鐘內已全部恢復供電。

台電初步推估是因特高壓系統故障，光復以北的鄉鎮受影響，事故原因仍待供電處查修，目前仍有8戶停電，預計下午3時復電。

(中時 )