花蓮大停電 民眾受困電梯 逾14萬戶沒電用 14:522020/09/09 中時 羅亦晽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣包括吉安鄉7個鄉鎮，今下午發生大停電。(圖擷自花蓮人社團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣發生大停電！今下午約1時39分，花蓮市、吉安、新城、秀林、壽豐、鳳林及光復等7個鄉鎮，共計140856戶全部停電，店家無電可用，許多民眾受困電梯，路口號誌也停擺，交通不免受到影響；經台電緊急搶修後，10分鐘內已全部恢復供電。 台電初步推估是因特高壓系統故障，光復以北的鄉鎮受影響，事故原因仍待供電處查修，目前仍有8戶停電，預計下午3時復電。 (中時 ) #停電 #花蓮 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻野火 北加州預防性斷電 04:102020/09/09 全球財經 花蓮空軍中尉 陳屍租屋處 04:102020/09/08 地方新聞 SEMICON Taiwan將辦智慧汽車、醫療論壇 04:102020/09/09 財經要聞 國旅大爆發 花蓮台開新天堂樂園造訪人次僅輸太魯閣 16:372020/09/08 財經 吸乾老店5／幼時烤蟲卵長大烤牛排 楊國初改良台塑牛小排成經典傳奇 08:462020/09/09 社會 氣候乾燥加強風 北加州實施預防性斷電 21:422020/09/08 財經 新北市政府節能觀摩會9／11登場 04:102020/09/09 投資理財 梅花湖全國鐵人三項錦標賽 潘子易首戰菁英組 15:542020/09/08 體育 App路況資訊亂糟糟 林佳龍下令整合 11:592020/09/08 生活 台電基隆增設高科技開關 一招減少跳電隱憂 21:162020/09/08 生活 生活熱門新聞 牛津新冠疫苗試驗喊停 張上淳揭接種者出現恐怖併發症 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 神秘「曜石黑」口罩來了 9／11全家預購 單寧玫瑰粉全台陸續登場 - 生活 全聯驚見炫霓紫中衛口罩 她曝價格網爆動：像中樂透 - 生活 康軒老董故意的 指揮中心：手機放家裡再外出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。