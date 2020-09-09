台中市清水高中正校舍改建工程，部分廁所拆除，校園動線改變，活動中心廁所也無法使用。（台中市議員楊典忠提供／王文吉台中傳真）

台中市清水高中正校舍改建工程，校園建置貨櫃屋臨時廁所，但有家長反映200多位新生根本不敷使用。（台中市議員楊典忠提供／王文吉台中傳真）

清水國小一年級有10班，新生超過200多人。（台中市議員楊典忠提供／王文吉台中傳真）

台中市清水國小正進行校舍改建工程，由於尚美樓及原有廁所拆除，加上施工影響動線，活動中心廁所也無法使用。有家長反映，貨櫃屋臨時廁所男女各3間，200多位新生根本不敷使用。校方表示，校園還有其他廁所，數量應該足夠，將透過教師加強宣導。

家長說，下課時間只有10至15分鐘，上廁所排隊很浪費時間，小女孩穿裙子會加安全褲，本來就很不方便，小一新生對於新環境的陌生感容易緊張，適應環境也需要的時間，等到想上廁所的時候可能下課時間已經過了。

市議員楊典忠表示，依據教育部國民小學及國民中學設施設備基準規定，每10位女生原則要設1間廁所，目前清水國小一年級有10班，新生超過200多人。

楊典忠說，部分小一新生首次離開家裡接觸團體生活，新環境需要適應，下課排隊上廁所、上課臨時內急，或是想上廁所又不敢講等問題，考驗班級導師與科任老師，更是家長擔心的問題，希望教育局協助學校處理。

校長洪瑞佑表示，因「尚美樓」連同廁所拆除重建，加上工程影響動線，活動中心廁所也無法使用，才建置貨櫃屋臨時廁所。其實校內還有其他廁所，路程約3分鐘，數量應該足夠，將透過教師加強宣導，必要時統一帶隊安排學生上廁所，以免學童貪玩，快上課了，才大排長龍。

(中時 )