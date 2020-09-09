大陸前體操國手劉璇曾在2000年雪梨奧運平衡木項目拿下金牌、體操個人全能拿下銅牌，被封為「體操皇后」，她在2001年退役後轉換跑道，不僅進軍演藝圈，也結婚生子，日前剛迎接二寶出生，她近日分享了臨盆前拍的孕婦寫真，赫見41歲的她挺巨肚倒立一字馬，讓網友又驚嚇又佩服。

劉璇退役後重返校園，取得北京大學新聞學系學士學位，面目清秀又有口才的她，並轉往演藝圈發展，擔任過體育記者、主持人，還演電視劇，甚至出過唱片，而感情上，2012年她與音樂家王弢結束11年愛情長跑，婚後3年生下了第一個愛情結晶，今年則又添了個女兒，湊得「好」字。

劉璇挺巨肚倒立還劈一字馬，讓網友大呼看了有點恐怖。(翻攝自劉璇工作室微博)

劉璇41歲再懷孕生子，是標準的高齡產婦，所幸孕程一切順利，組成幸福4口之家，而她透過實境節目《新生日記2》紀錄下懷二寶的全過程，將真實的生活公開在鏡頭前，將喜悅分享給廣大的觀眾。

最近為宣傳節目，劉璇透過工作室發出一系列孕婦寫真照，是她懷二寶時拍攝，照片中她肚子緊繃又巨大，應是即將臨盆的時刻，劉璇選擇展現過去體操國手的實力，穿上運動服在草皮上倒立，大兒子也陪媽媽入鏡，劉璇甚至隨性做出倒立劈腿一字馬，挺肚做超高難度動作，讓人驚呼連連，直呼嚇人，「不愧是奧運冠軍，好強」、「看著有點害怕」，也提醒大眾切勿模仿，「一般人身體可受不了啊」。

(中時新聞網)