全球有限的能源已無法負荷人口的快速成長，當代都市中最為急迫的問題便是能源管理，水資源重要且珍貴，新保(9925)事業群新光電通，與通信網路商優納比科技及智慧水表製造商銓準科技，獲得臺北市自來水事業處智慧水表建置工程的部分執行計畫。

臺北自來水事業處自2019起分12年，計畫逐步把臺北市約170萬用戶的傳統水表汰換為智慧水表，而臺灣自來水公司約有700萬戶，亦有10年換裝智慧水表規畫。新光電通與SigFox無線通信網路商優納比科技、智慧水表大廠銓準科技合作，在符合國家水利署用水設備標準及臺北自來水事業處規範下，成功整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，順利取得共2258組的智慧水表營運建置，其地區包含中山、內湖、信義、松山、南港等區域，並預定於明年3月底前完成建置作業。

新光電通表示，物聯網是實現智慧水表即時取得水資源與用水行為數據的關鍵技術。選用適合的通訊網路與智慧終端設備，結合物聯網服務平台，即能完整實現智慧城市的便民應用。新光電通除了智慧水表外，亦期能進軍智慧瓦斯錶、智慧家庭、能源管理等AIoT領域。

智慧水表具有多項優點，除對水量的監控外，同時也可對用水品質狀態做即時動態監測；通訊模組更可直接傳送水表使用度數，無需人工抄錶，省時省力，也不用擔心打擾到住戶。另外，民眾透過網路即可查詢即時用水量，有效管理並節約用水；亦可主動偵測漏水並設定警訊通知，以避免異常狀況持續發生。臺北自來水事業處更希望藉由智慧水表的普及，提供包括水質水量監測、水安全、節水等結合便民服務平台功能，以提升用水的服務價值及其利用效率。

(時報資訊)