聯發科(2454)、廣達(2382)、宏碁(2353)共組Chromebook產業鏈，廣達董事長林百里表示，疫情逼得大家必須往前走，遠距教學顯得更重要，加上廣達30年來從沒有產品發表這件事，故這次的產品特別具有意義，他直呼，「先前打下的願景終於實現」!

Chromebook產業鏈啟動「台灣教育數位轉型」計畫，今年全球受疫情影響，各產業紛紛加速數位轉型，因而形塑教學場域「新常態」，數位轉型成為當務之急，有鑑於於此，今(9)日由全球科技大廠廣達、聯發科、宏碁組成Chromebook產業鏈，透過生態資源的全面性整合，共同宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫。

廣達身為代工廠，林百里表示，廣達30年來從沒有產品發表這件事，都是別人發表，所以這次的產品特別意義，廣達和Google合作了10年，Google的文化就是做對的事情，打造正確的商業模式，這次由google領頭，和宏碁聯發科一起研發的好產終於誕生，這產品是30年做得最好的產品之一，也是自己夢想的產品，以雲端為中心，以NB為終端，遠距運算和教育，做遠距的各種服務，雲端對人類的影響藉此產品實現。

林百里表示，本次的共同組成Chromebook產業鏈，CPU由聯發科負責，行銷全世界則由宏碁負責，這是一個非常驕傲的產品，也是30年來一直想做這件事，Chromebook是以教育市場為主，因疫情使得遠距教學更重要，由chromebook連接，遠距教學講了十年，但沒有好的設備和教材，疫情逼得大家往前走，看到國外很大的轉變，先前打下的願景終於實現。

另外，本次「台灣教育數位轉型」也捐贈500台Chromebook設備給需要的國中小學並量身打造Chromebook專屬課程，同時，也結合為獲贈單位所提供免費的Chromebook和G Suite教育訓練課程，幫助學校和教師進行及管理教學，為台灣奠定教育數位轉型的重要基礎。

(時報資訊)