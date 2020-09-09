因疫情趨緩，市場看好需求回升，以及下游尼龍和塑膠加工廠產能回升，促使廠家回補庫存，帶動尼龍外銷價回升，9月份外銷報價上漲30美元/公噸，回穩在每噸1300美元之上。

原料方面，石油腦和純苯堅挺整理，支撐己內醯胺CPL現貨步穩上漲，目前國內報價約報每噸1100美元左右，而遠東區現貨報價相對走高，來到每噸1035美元，創逾五周新高；不過因國際油價連日向下整理走勢，預期可能令石化相關原料報價出現回檔壓力，亦影響到下游市場買氣。(商品行情網)

(時報資訊)