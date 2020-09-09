《商情》庫存回補 尼龍粒外銷價反彈上漲 14:322020/09/09 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情趨緩，市場看好需求回升，以及下游尼龍和塑膠加工廠產能回升，促使廠家回補庫存，帶動尼龍外銷價回升，9月份外銷報價上漲30美元/公噸，回穩在每噸1300美元之上。 原料方面，石油腦和純苯堅挺整理，支撐己內醯胺CPL現貨步穩上漲，目前國內報價約報每噸1100美元左右，而遠東區現貨報價相對走高，來到每噸1035美元，創逾五周新高；不過因國際油價連日向下整理走勢，預期可能令石化相關原料報價出現回檔壓力，亦影響到下游市場買氣。(商品行情網) (時報資訊) #外銷價 #尼龍 #現貨 #回升 #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》服飾銷售回升 EG報價有撐 15:232020/09/08 財經 《商情》中國需求強 支撐國際鐵礦石價格反彈 11:422020/09/08 財經 《商情》逢低買盤支撐 上海期膠反彈收漲 10:002020/09/09 財經 小護士變襪達人 張惠英銅板價推廣MIT機能襪 19:002020/09/08 財經 《商情》豆油漲 拉抬棕櫚油期貨回漲 10:002020/09/09 財經 《商情》深跌反彈 澳洲羊毛拍賣價揚 15:402020/09/08 財經 台積電撐盤 多頭企圖重掌兵符 04:102020/09/09 財經要聞 VLCC採合約價 新興裕民獲利穩 04:102020/09/09 證券．權證 人民幣中間價貶59個基點 人行逾千億元逆回購 10:322020/09/09 財經 《商情》國際行情提振 國內甲苯、二甲苯反彈上漲 14:152020/09/08 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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