美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二宣布，參議院最快本周就新一輪新冠紓困法案進行表決。麥康諾未具體說明這項法案包含的援助措施，僅透露法案將聚焦於醫療照護、教育與經濟。

由民主黨主導的眾議院此前已經表態反對這項規模大幅縮水的新紓困案。民主與共和兩黨所主張的紓困規模相差高達約2兆美元，導致這幾周來雙方談判始終原地踏步。

任何法案依法都必須經過國會兩院通過，並送交總統簽署，才算完成立法程序。除非能取得重大突破，否則這可能是11月3日美國總統與國會大選之前，國會最後一次試圖推動這個疫情爆發以來的第五個紓困計畫。

共和黨內部消息指出，參院版的新一輪新冠紓困案規模為3000億美元，較麥康諾7月披露的1兆美元計畫草案大幅縮減。消息人士並表示，參院可能在周四表決。

此外，消息人士透露，新法案將包括每周加發300美元聯邦失業給付，較7月底落日的每周600美元縮減一半。其他的援助措施包括，為受到疫情重創的小型企業提供第二輪貸款計畫、提供企業在疫情下的免責保護，以及為安全返校與醫療用品提供援助，但不包括為美國航空業提供新一輪金援。

(時報資訊)