1899年，台南地方法院判決也可見連家因土地糾紛告磚仔橋吳家。(曹婷婷攝)

清道光4年（1824年）台灣府八班皂快總王吉等人立的合約可見當時相互扶持的俠義精神。(曹婷婷攝)

1900年，日人興建台南監獄、台南神社、台南地方法院等公共建築，強制收購台南府城西南一帶土地，包含馬兵營、小西門等，保留300多筆古文書契，這批珍貴史料原由台南監獄保管，2011年移轉至國發會檔案局收藏後，其中，連橫在家族遭強制遷離7代世居馬兵營，寫下「改隸後，余家被毀，乃居西城之外。」可從這批古文書契見證；1899年，台南地方法院判決也可見連家因土地糾紛告磚仔橋吳家。

台南市文化局今天發表《清代府城馬兵營、小西門古文書契集》新書，同步舉辦特展，展出13件古文書契，見證台南府城西南一帶近158年開發歷程，前副總統連戰爺爺連橫狀告磚子橋吳家、日人迫使當地居民遷居他處的歷史，年代最久的典契是清乾隆8年，1743年的找洗契，以及府衙門捕快互助安家立約、教堂設置衝突（教案）、英商怡記洋行收購本區土地等。

文化局指出，這是國內少見、針對一個地區橫跨百餘年的古文書契，記載了許多後世從未曾發現、當時有趣的契約行為，文化局委託國立嘉義大學應用歷史學系整理這批古文書契，將部分成果集結出版《清代府城馬兵營、小西門古文書契集》，並從中挑選13件最具特殊的古文書契，今起於台南文創PLUS展至10月4日。

嘉大應用歷史學系助理教授吳建昇挖掘這些珍貴古契的故事，例如其中一張清道光4年（1824年）台灣府八班皂快總王吉等人立的合約，說明當時衙門差役間互相約定，若有人因事故而離職，頂替的衙役應給予原衙役家屬安家費，或由衙役共同分擔，可見當時相互扶持的俠義精神。從該份契書中可見，衙役們給予安家費折合約為現在的34萬8000元。

吳建昇說，日治初期日人迫使當地居民遷居他處的強制作為，《台灣通史》亦有記載，連橫在家族遭強制遷離七代世居的馬兵營後，曾無奈寫下：「改隸後，余家被毀，乃居西城之外。」也可從這批古文書契中見證歷史。此外，日明治32年（1899年）的台南地方法院欠席判決正本，也可看見當時該地區2大家族馬兵營連家因土地賣買糾紛告磚仔橋吳家，判決文中可見連雅堂的名字。

(中時 )