檢警查獲毒品半成品與紅磷。（李宜杰攝）

檢警查獲江嫌製造安非他命的麻黃草原料。（李宜杰攝）

台南市警一分局在嘉義地檢署指揮合作偵辦下，於近9個月在嘉義市西區、嘉義縣竹崎鄉與民雄鄉等處，查獲1處製造安非他命的毒品工廠，並逮捕製毒主嫌江信義與其胞妹共犯。警一分局表示，這批逾8公斤安毒若製成成品，在毒品市場價值約2000多萬元，是台南警方今年以來查獲最大型的安毒工廠。

台南檢警破獲安毒工廠。

南市警一分局今年初接獲製毒工廠情資，發現製毒嫌犯江信義（52歲）藏匿於嘉義縣市一帶，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。檢警調查發現，僅有高職學歷的江嫌，查詢網路資訊模擬製毒方法，於今年3至5月間，在嘉義縣民雄鄉1處出租公寓，以麻黃草提煉麻黃素，再以紅磷法製造第2級毒品安非他命。

江嫌為精進製毒品質，還會在製毒過程中，拍攝多張安毒半成品照片，存放手機圖庫裡，當作「製毒秘笈」。同時，江嫌因有案件被通緝，擔心日後落網，並將存有毒品半成品影像的手機交給胞妹江美智（51歲）保管。

今年5月，遭通緝的江嫌被警方查獲，入獄服刑前，交代胞妹將所有製毒工具、原料、成品、半成品等，從嘉義民雄鄉租住處搬離，運往嘉義縣竹崎鄉杜姓友人租屋處寄藏。

經警一分局也發動2次搜索，7月先是前往嘉義市西區，當場查扣江美智持有液態安非他命5罐，毛重共計1085公克及記錄製毒歷程的手機。

一分局8月再前往嘉義縣竹崎鄉，再次查扣杜姓友人住處之製造安非他命原料，分別為麻黃草、紅磷、錪、氯化納、硫酸、甲醇、甲苯等物，及製造工具冷凝管、加熱包、燒杯、鋼鍋等，和製成安非他命半成品、成品重7224.5公克，和製毒手冊1批。

嘉義檢察官9月提訊在監服刑的江嫌，江嫌以為手機、毒品、工具等分別交給不同人保管、藏放不同地點，自認天衣無縫，沒想到檢警細心追查，手機裡存放的製毒照片反成鐵證，江嫌百口莫辯。

南市警一分局長鄭榮崑指出，毒品危害國人身心甚鉅，且大部分管制藥品，具有不穩定性，稍有不慎可能引起爆炸、火災等嚴重後果，製毒、運毒更是直接觸法，製造、運輸第2級毒品，會面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑的罪責，歹路千萬不可行。

(中時 )