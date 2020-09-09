彰化員警循線逮捕該名騎士，並依公共危險罪移送彰化地檢。（民眾提供）

彰化139線道20公里處彎道車禍頻傳，甚至有「死亡彎道」之稱，週日（6日）才剛發生一名年僅20歲男大生過自摔滑到對向車道，遭大貨車輾斃，7日竟然又有一名騎士以「彷彿屁股長痔瘡」的誇張姿勢過彎，被追焦團拍下影像，在臉書、各大社群轉傳。彰化警8日循線將這名騎士逮捕，並依公共危險罪移送彰化地檢署。網友們看了忍不住叫好：長痣瘡關久一點！

139縣道本是自行車天堂，但飽受機車快飆威脅，鐵馬族只好另覓他路，警方沿線加強取締超速，悲劇仍一再發生；尤其，20公里處，已連續3年發生車禍，前年機車墜落山谷2天後才被發現屍體，去年機車衝向對向車道慘摔，被封為「死亡彎道」，還舉辦過路祭。

7日一名普通重機車騎士，行經139縣道20公里彎道處時，以極度誇張的「側身半站立」姿勢壓車，相關影像被網友PO在臉書社群轉傳，網友痛罵「浪費生命，害人精的傢伙」、「腳抽筋了，屁股中風」、「白痴沒藥醫」、「家是壓車，他是耍雜技嗎？」、「說不定是痔瘡發作在痛…體諒一下」、「屁股痔瘡沒治好」、「看猴子騎車」、「如果脊椎有問題請撥打控八控控」。

而彰化縣警察局彰化分局今天發布消息指出，本月7日於縣道139有普通重機車騎士在20K處以側身半站立壓車🏍️之方式行駛，相關影片被網友PO在臉書社群轉傳，本分局同步追蹤各大社群網站、臉書、追焦團影像畫面，即刻派員循線調閱監視器畫面過濾比對，於8日確認馮姓重機車騎士涉有重嫌，馮民到案後坦承不諱，全案依刑法公共危險罪移送彰化地檢署偵辦；交通違規部分併案舉發，最高可處罰新臺幣2萬4000元。

炫技屁孩遭逮消息傳出，網友們紛紛表示：「舒服」、「這姿勢真BG」、「真是療癒帶去動物園關」、「笑死，直接被警察矯正脊椎側彎」、「警察叔叔又拯救了一個迷途的熊孩子」、「抓進去關，關久一點」。

(中時新聞網)