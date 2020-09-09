隨著美國商務部工業與安全局對於華為的制裁禁令即將在9月15日正式全面生效，台灣企業在此貿易戰的大環境下自難置身於事外，甚至有不少企業都接到華為的詢問電話。更由於美國的制裁措施適用範圍涵蓋美國以外的地區，且2020年8月20日所公告的條例更進一步擴大制裁範圍，台灣企業在供貨給華為或是其關係企業時，應特別謹慎處理。

普華商務法律事務所合夥律師張家健觀察，現在美中貿易關係針鋒相對，這一波美國商務部對華為的制裁，台灣企業需要仔細評估。尤其美國市場大、影響範圍廣，針對供應或銷售的產品，不管是成品、半成品、未經測試的產品，都應該要格外謹慎，出貨前應該透過合約妥善安排產品責任的法律責任，確保雙方達成共識。

張家健建議，美中科技貿易戰情勢瞬息萬變，台灣企業應持續確保企業遵循相關的出口法規，尤其是半導體產業以及產業鏈上下游廠商，除了要嚴格遵守「認識你的客戶」程序，更應該隨時注意各國主管機關所公告的法規修訂，並隨時調整企業在簽訂法律文件時自身的法律義務，以確保企業自身權益。

(旺報 )