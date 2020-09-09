地球資源越來越有限，為保護日趨稀少的資源，預訂在9月24日登場、為期三天的「2020台灣創新技術博覽會」今年特別推出「永續發展館」，聚焦在綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源永續」和「資源永續」為核心，結合「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」與「安全職場」四大主題，對應人類生活四個不同面相，同時會場也會匯集逾百項未來10到20年內可以實現人類永續樂活家園之重要科技成果。

世界各國對於推動綠色相關產業政策的決心更勝以往，包括歐盟執委會於今年3月提出的新循環經濟行動方案，英、日、中等國將繪製「海洋汙染地圖」來因應「海洋塑膠危機」等，皆顯示出綠色產業發展已經成為延續人類生命與減緩地球資源消耗的重要顯學。

為捍衛天然資源，「2020台灣創新技術博覽會」今年將以綠色循環科技島展現循環經濟科技生態系，在永續發展館中，以循環經濟理念，結合循環技術與創新循環材料，建構各種循環經濟商業模式（如recycle、redesign等） ，不但顯示逐步提升資源有效利用以及產業國際競爭力，更展現台灣轉型成為一座循環科技島的各種面貌。整體展區聚焦國內具發展潛力的循環科技與應用領域，可區分為海洋廢棄物回收、二氧化碳補集、易拆解太陽能模組等，以營造潔淨海水、空氣、陽光等意象，說明透過循環科技的應用，不僅可創造產業競爭力，還可保護自然資源，讓生存在這座島嶼的人們，可以永續發展。

為了讓與會者可以快速提綱挈領，本次展會在各分區各有不同的展示重點，其中「生命永續」展區的亮點在於農委會的「農漁電共生技術」以及勞動部的「工作現場環境及生理監測技術」，「能源永續」展區則找來了能源局、國營會、原能會分別展示了「電網級儲能」、「金門智慧電網」以及「具視覺化本土配電網絡圖資管理系統」，至於「資源永續」則今年展示的重點則側重在工業局的「循環材料驗證與媒合平台」及環保署的「網購包裝循環再利用」技術上。

在國際展區的部份，今年也特別找來了法國、丹麥、荷蘭、德國、新加坡、日本與馬來西亞各國參展。同時也整合參展歐洲農畜牧業，結合國內技術與經驗分享，舉辦多場交流研討會，希望透過會議研討共同行銷佈局聯盟市場等議題，在各種創新技術與應用下，為新農業永續發展奠定良好根基。

(工商 )