康和證券前8月EPS為1.16元 15:202020/09/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康和證券（6016）今日公布自結8月業績，單月稅前虧損6,719萬元及稅後虧損6,883萬元，單月每股稅前虧損及稅後虧損均為0.12元；所幸前7月業績大幅獲利，累計前8月稅前盈餘7億4,207萬元，累計稅後盈餘6億9,526萬元，累計每股稅前盈餘1.21元，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.16元。 (工商 ) #康和證券 #EPS #業績 #單月 #稅前虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8月上市周轉率 波段新高 04:102020/09/09 證券．權證 《其他股》福貞8月營收月增8.61％ 旺季添薪穩增 11:592020/09/09 財經 台聚、台達化 8月營收走跌 04:102020/09/09 證券．權證 《金融股》永豐金前8月EPS0.73元 致力打造綠色金融生態圈 11:252020/09/09 財經 奇美醫院前 台南最危險路口 04:102020/09/09 地方新聞 券商8月獲利持穩 大者恆大 04:102020/09/09 證券．權證 《業績-生醫》馬光8月營收月增6％ Q4看俏 11:252020/09/09 財經 需求暢旺 瑞軒8月業績告捷 04:102020/09/09 證券．權證 《台北股市》挖掘潛力冷門股 造市制度明年6月底前上路 08:012020/09/09 財經 超猛 鈊象前8月每股賺37.28元 04:102020/09/09 證券．權證 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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