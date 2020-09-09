康和證券（6016）今日公布自結8月業績，單月稅前虧損6,719萬元及稅後虧損6,883萬元，單月每股稅前虧損及稅後虧損均為0.12元；所幸前7月業績大幅獲利，累計前8月稅前盈餘7億4,207萬元，累計稅後盈餘6億9,526萬元，累計每股稅前盈餘1.21元，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.16元。

(工商 )