凌巨（8105）9日公告2020年8月份自結合併營收總額為新台幣5.95億元，較前一個月增加7.77％，較去年同期減少20.69％。

累積今年1至8月合併營收為新台幣44.87億元，較去年同期減少24.99％。

凌巨9日上漲2.28％，收盤價11.2元，成交量約1950張。

(工商 )

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