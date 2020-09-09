衛福部長陳時中9日表示，越南本土疫情趨緩，近2週僅有零星個案，該國原本在「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」名單，被列入「中低感染風險國家」（入境居家檢疫7天），將調整為「低感染風險國家」（入境居家檢疫僅需5天），等於進一步放寬其入境的檢疫措施。

另外，陳時中說，考量香港近期本土疫情亦持續趨緩，連續2週達到中低風險分級標準，且當局已放寬部分疫情管制措施，因此即日起將香港重回名單（先前香港於7月22日被移出名單），列入「中低風險地區」（入境檢疫只要7天）。

指揮中心也公布最新的「短期商務旅客入境鬆綁」的名單如下：

第一，低感染風險國家／地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南，共15個國家地區。第二，中低感染風險國家／地區：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港，共四個國家地區。

陳時中也提到，國內9日無新增確診病例，截至目前國內累計88,933例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含87,859例排除），其中495例確診，分別為403例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、13人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計27,545,687例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國6,449,722例、印度4,280,422例、巴西4,162,073例、俄羅斯1,035,789例及祕魯691,575例為多；另全球已有898,140例死亡，以美國192,809例、巴西127,464例、印度72,775例、墨西哥67,781例及英國41,586例為多。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場或港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供即時診斷通報。

(工商 )