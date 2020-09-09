面板漲價效應帶動之下，群創（3481）公佈2020年8月自結合併營收為新台幣244億元，較上月增加2.8％，較去年同期增加16.1％。

群創2020年8月大尺寸合併出貨量共計1,249萬片，較上月減少2.1％；中小尺寸合併出貨量共計2,526萬片，較上月增加5.2％。

面板產業基本面好轉，9日面板類股股價逆勢走揚，群創9日上漲2.73％，收盤價10.15元，成交量24.53萬張。

(工商 )

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