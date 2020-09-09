約20公頃的太陽能光電場鄰近聚落及牡蠣養殖場域，引發居民疑慮。（莊曜聰攝）

居民對於業者未事前溝通，相當反彈。（莊曜聰攝）

綠能業者選定政府公告的不利耕作地開闢太陽能電場，據了解已經換過好幾手。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

蔡政府推綠能，有綠能業者在南市北門區蘆竹溝一帶選定被農委會公告為地層下陷及不利耕作地的20公頃土地，以申請電業籌設名義，要興建太陽能光電場，並在3月時由中央核准動工，引發在地民眾強烈反彈，由於基地鄰近聚落及牡蠣養殖區，擔憂環境遭影響，加上業者說明會竟然辦在別處，居民完全不知道，因此強烈反彈，要求業者停工。

北門區里長聯誼會9日在北門蘆竹溝漁港舉行太陽能光電說明會，討論關於蘆竹溝聚落旁太陽能光電場興建事宜，包括北門區長張明寶、在地的三光里長曾進祥、慈安里長陳錦文及多位北門區里長都列席，出席的在地居民對於光電場設置多有疑慮，加上廠商事前也沒有溝通，非常不滿。

據了解，該太陽能案場位於北門區蘆竹溝社區以南、台61線以西、將軍溪出海口以東地區，面積約20公頃，在2017年由農委會公告為「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」，後來由綠能業者以電業籌設名義申請，去年核准籌設，今年3月准予動工。

在地邱姓民眾表示，當地居民並非反對綠能，但該案場緊鄰聚落及牡蠣養殖區，大規模的光電廠興建後，就算太陽能板本身沒有問題，但鍍鉻、鍍鋁的基架仍有溶出毒性的可能，萬一造成汙染，對當地養殖及生態代價何其大，更何況業者根本沒對地方說明。

文山里里長李英信指出，業者在動工前曾舉辦過2次說明會，但場所竟選在二重港仁里里活動中心，而不是蘆竹溝所在的三光或慈安里，也沒有在地人到場，令人匪夷所思，懷疑只是做做樣子、便宜行事。

說明會最後做出幾點結論，希望業者應該提出對地方漁業、農業造成的影響評估，以及施工工法、後續保養維護等等，而不是僅以中央法令來強壓地方，並與居民溝通，在取得共識之前不得施工，列席的南市府經發局官員也承諾會帶回意見，請廠商加強溝通。

(中時 )