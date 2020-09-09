總統府發言人丁允恭遭爆劈腿、逼墮胎，醜聞曝光後，他向總統蔡英文請辭獲准。對此，國民黨立委鄭麗文今（9）日受訪時痛批，總統府發言人作出負面示範，這種人可以待在總統府這麼久，「真是國恥！」

據《ETtoday新聞雲》報導，鄭麗文表示，丁允恭在總統府內爭議言行已非首次，早該下台，並質問「是誰把丁允恭塞給蔡英文？」總統府內有渣男坐領高薪，根本是教壞小孩，是相當負面的示範，呼籲總統蔡英文檢討用人哲學，且丁是她愛將，「到底看上丁允恭哪一點」。

鄭麗文直指丁允恭的行為就是職場性騷擾，並非正常男歡女愛，用權力職權欺壓弱小相當可恥，鼓勵曾被騷擾的女性勇敢站出來，就算丁有總統做後盾也要勇敢說不，杜絕惡劣長官任何有關身體、言語上的騷擾。

醜聞爆發後，丁允恭表示，有關報導內容未盡傳實，但他個人確有行為違反社會期待之處，造成同事、長官及各界困擾，深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)