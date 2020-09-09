中央國發會公布前瞻2.0基礎建設預算，交通部原編列軌道建設4241億元，卻僅剩1903億元，所砍預算幅度超過5成以上；交通部長林佳龍9日受訪表示，只是預算所放位置不同，編列調整而已，沒有什麼已經通過，或者是推動中的軌道建設因此受影響。

林佳龍9日出席新北市淡江大橋合龍典禮時指出，政府所推動重大軌道、交通建設都沒改變，有些期程較長，超過4年或長達10年工程，不一定編列在前瞻2.0特別預算，而是由交通部會年度公建預算編列。

林佳龍表示，重要軌道、交通建設計畫跟預算並無改變，只是因應特別預算編列期程，另在過去4年列入前瞻計畫的軌道仍會持續，新增部分在年度的公共建設預算中被編列調整，但沒有一項先前說要推動的軌道建設會改變。

林佳龍指出，目前前瞻第二階段是針對未來4年須要被列入特別預算，若期程長達10年某些經費就會用年度公共預算來編列，僅是經費所放的位置不一樣而已。

(中時 )