「類出國」風潮興起，離島小琉球順勢發開出「重型帆船環球之旅」新商機，不同於搭遊艇或交通船，從大鵬灣帆船基地揚帆出海，迎著微風海天一色美景盡收眼底。（謝佳潾攝）

「類出國」風潮興起，離島小琉球順勢發開出「重型帆船環球之旅」新商機，不同於搭遊艇或交通船，從大鵬灣帆船基地揚帆出海，迎著微風海天一色美景盡收眼底。（謝佳潾攝）

受疫情影響，國旅興起「類出國」玩法，當中離島小琉球順勢發開出「重型帆船環球之旅」新商機，不同於搭遊艇或交通船，從大鵬灣帆船基地揚帆出海，迎著微風海天一色美景盡收眼底，同時還能定點浮潛兼看海龜，悠閒感十足。

大鵬灣帆船基地教練楊瑞吉指出，疫情趨緩後，宜蘭龜山島興起重型帆船遊牛奶海、烏石港的新玩法，而有業者相中「小琉球海龜的吸睛力」，因此也到小琉球開闢新市場，目前興達港、高雄港都有業者投入開發，緊鄰小琉球的大鵬灣當然不能輸。

楊瑞吉說，當業者找上門合作時，他評估大鵬灣在各種條件上都比他處有優勢發展重型帆船遊小琉球，一來近年大鵬灣帆船活動愈趨活躍，二來東琉線是遊客最熟悉的旅遊路線，若能以不同形式體驗，迴響一定很大，三來是時候讓帆船揚出灣外了。

他興奮道，一年四季都能從大鵬灣帆船基地乘重型帆船航向小琉球，春、秋、冬季吹西風或西北風，帆船可泊錨在大福漁港附近，而夏季因吹西南風則可泊錨在美人洞、杉福漁港，不管何時出發都能定點玩SUP、獨木舟、浮潛兼看海龜，同時還能環繞琉球島1圈，是名符其實的「環球之旅」。

他強調，從帆船基地出發的重型帆船都是離島近百公尺外才泊錨，且是泊在鵬管處所設的定錨點，不僅合乎規定也絕不破壞生態，這項新興玩法主要是要讓遊客用不同方式玩小琉球，體驗不同的感覺。

他形容，乘重型帆船與搭遊艇及交通船的感覺真的很不一樣，重型帆船只有在離岸時是靠動力，在海上時幾乎是靠風帆導向，坐在船上會感到格外輕鬆又自在。

(中時 )