寸嫌參加桌遊活動，伺機偷取民眾信用卡。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

40歲寸姓慣竊去年底才出獄，今年初就開始透過臉書社團、交友APP軟體，參加包括桌遊、K歌、打球等揪團活動，過程中趁機偷走他人的信用卡，再藉口有事離開，前往盜刷3C用品，9個月來至少得手12次，不法獲利超過60餘萬，北市刑大日前在松山區將他逮捕，因屢犯不聽，寸嫌這次遭到法院裁定羈押。

警方指出，無業寸姓男子以竊盜為生，2015年還曾被刑大同一名刑警連抓3次，他的手法是透過網路，參加各種聚會，伺機偷取被害人皮包內的信用卡盜刷。

寸嫌當年每次被抓都獲交保，交保後一定再犯案，2016年終於入獄服刑，並在2019年年底出獄，但立刻故技重施，而且這次還用上APP交友軟體，平均每天都會出席各種聚會，包括雙北、桃園都有他的行跡。

北市刑大肅竊組日前匯整10餘被害人報案，發現他們都是在社交活動時遭竊，經分析比對，發現「老面孔」寸嫌又再犯案，經循線追查，日前在松山區將他當場逮捕，並依竊盜、偽造文書罪移送北檢。

寸嫌這次又被逮，檢方因他死性不改，一再犯案，這次提出「預防性羈押」，經法院審酌後裁定獲准，以免他交保後繼續犯案。

(中時 )