嘉縣4大身障機構推出秋節禮品，嘉義縣長翁章梁9日化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥。（呂妍庭攝）

嘉縣4大身障機構推出秋節禮品，嘉義縣長翁章梁9日化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥。（呂妍庭攝）

嘉縣4大身障機構推出秋節禮品，嘉義縣長翁章梁9日化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥，並呼籲大家用實際行動支持身障機構。（呂妍庭攝）

嘉縣4大身障機構推出秋節禮品，嘉義縣長翁章梁9日化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥，並呼籲大家用實際行動支持身障機構。（呂妍庭攝）

嘉縣4大身障機構推出秋節禮品，嘉義縣長翁章梁9日化身糕餅師傅，與身障朋友一起手作蛋黃酥，並呼籲大家用實際行動支持身障機構，踴躍採購有溫度、有愛心的秋節禮品。

嘉義縣精神康扶之友協會、嘉義縣若竹兒智能發展中心、嘉義縣身心障礙者聯合會庇護工場和嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場聯合推出秋節禮盒，產品有鳳梨酥、蛋黃酥、手工餅乾、紅豆蛋奶酥及阿里山高山優等烏龍手採茶，全是身障朋友結合在地農特產，認真、用心製作的秋節禮盒。

翁章梁今親往若竹兒智能發展中心，在老師指導下，體驗搓麵皮、入饀、壓模和烘烤的手作過程，與慢飛天使們一起感受產品製程的用心與細心，翁章梁指出，防疫牽動了整個社會的經濟脈動，也影響了開源不易的弱勢團體，身心障礙福利機構團體需要各界的支持，請大家將愛心化為行動，優先選購身障機構的中秋禮盒、產品與服務，送禮還能做公益！

嘉義縣社會局長蕭英成表示，今年推出的身障機構團體秋節產品都經過衛生單位檢驗合格，請大家用力分享產品資訊，相關促銷訊息可至社會局官網查詢，或至優先採購資訊平台查詢選購，或直接電洽社會局訂購諮詢專線05-3628008。

(中時 )