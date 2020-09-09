美國重量級科技股遭賣壓，周二美股連續第三個交易大跌，台積電(2330)等大型電子股下壓，台股早盤大跌逾150點，一度回測12500點；但聯電(2303)逆攻，面板股挺身而出以及傳產撐盤，加上太陽能、風力發電等綠能族群逆升，台股收盤僅跌54點至12608點，成交值為2078億元。台股中場後跌點快速收斂，守住12500、12600點支撐。

美中關係持續緊張，美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭拋售，費半指數下殺逾4%。周二美股下跌，跌幅介於2.25至4.71%，APPLE下跌6.73%，TESLA下跌21%，台積電ADR下跌1.95%。

美股重挫，早盤台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子股下壓，金融股指數亦下跌，加上傳產大型股也無表現，僅倚靠較低價的面板股及避險資金湧向部分傳產股，以維持人氣。台股早盤大跌逾150點，一度回測12500點。

美股延續上周頹勢，蘋果股價重挫6.7%，特斯拉（Tesla）股價單日暴跌逾21%，使得台股相關概念股早盤賣壓沉重。台積電、鴻海(2317)開低；股王大立光(3008)續跌。特斯拉（Tesla）股價狂瀉21%，相關台股概念股包括和大(1536)、貿聯-KY(3665)等開盤下跌，隨後跌幅收斂。

台股早盤以低價股及傳產股逆勢上揚；今日以TFT面板股友達(2409)、群創(3481)逆勢上漲，以及聯電(2303)逆勢上攻，加上傳產的鋼鐵、風電發電概念股以及航運股長榮(2603)相對抗跌；盤中台積電跌幅收斂，鴻海、日月光相繼翻紅，電子股跌幅明顯縮減，台股收在今日全天之高點水位，K棒留長下影線，距今早低點有逾百點的差距。

台股加權指數昨天收12663.56點，漲62.16點，漲幅0.49%。受美股三大指數重挫牽連，台股開盤跌71.38點，隨後跌勢擴大，早盤一度下挫逾180點，低點來到12480.50點，一度失守12500點關卡。

台股目前仍在月線之下，今日回測12500點有守，收盤在相對高點，留下逾百點的下影線。後市預測台股持續震盪整理，要觀察台股指數是否能收復月線以及12700點，則多頭態勢會更為明確。

(時報資訊)