總統府發言人丁允恭今(9日)遭爆料逼前女友墮胎、劈腿，以及在高雄市新聞局長任內，數度在上班時間的局長辦公室發生性關係等情事，引發軒然大波。而丁允恭也發出聲明，因個人行為違反社會期待，即日起請辭總統府發言人一職，並向總統報告獲准。然而，其實今年去年1月高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任觀光大使，她不僅沒收半分酬勞，還自掏腰包花錢拍MV，未料當時擔任行政院副發言人的丁允恭卻在臉書開酸「摧毀城市質感」。

今年44歲的丁允恭，建國中學、國立台灣大學經濟學系、國立台灣大學科際整合法律研究所碩士畢業，曾經擔任行政院副發言人、高雄市政府新聞局局長兼高雄市政府發言人、民進黨新聞輿情部主任，且他其實在踏入政壇前是一名作家，曾獲時報文學獎小說首獎、聯合文學獎散文評審獎。

然而，網友也翻出丁允恭獲獎的短篇小說《擺》，其中有一句正是「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」，不少人見狀後更是諷刺地說，「原來是經驗談啊！藝術來自於生活~」、「寫的好像他身歷其境一樣啊」。

以下為《中時新聞網》整理出丁允恭歷年引發熱議事件：

◎白冰冰質感事件：

2019年1月1日，報載，高雄市長韓國瑜打算邀請資深藝人白冰冰「義務幫忙」，作為高雄市元月份的代言人；丁允恭在臉書貼出一張有白冰冰肖像的新聞截圖，並指出「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」此風波導致輿論沸騰，丁允恭澄清「是對市府政策的建議，而非對白冰冰個人的批評，如果讓白冰冰感到不舒服，願意表示歉意」。

◎身穿燃燒國旗上衣：

020年4月20日，丁允恭接受記者採訪時，身穿一件手持打火機燃燒中華民國國旗的T恤，由於其總統府發言人的身分，引發社會大眾批評。丁允恭則表示，因收到臨時約訪，穿著T-shirt就受訪了，希望不要影響大家聚焦於防疫工作。

◎遭爆料劈腿風波：

丁允恭遭爆料逼前女友墮胎、劈腿。丁允恭發出聲明表示，儘管週刊報導內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾。他對此深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

(中時新聞網)