為了讓高雄市岡山區老街平和路（又稱中街）恢復昔日繁華，民進黨立委邱志偉日前邀情當地4名里長與台電代表共同會勘，達成初步共識，電線電纜下地將由台電施工，里長則協助取得土地所有權人的同意書，以利工程推動。
平和路是岡山里、平安里、壽天里與維仁里共同組成，邱志偉日前邀請4里里長與台電代表、高雄市政府與岡山區公所等人，到場會勘。
岡山里長劉天賦表示，中街是日據時代縱貫鐵路開通後，連接岡山最早的街道阿公店街（現今維仁路）與岡山火車站的主要道路，當時岡山最高的三層樓建築物至今還有三棟在當地；中街也是最早鋪柏油、最早有紅綠燈的一條路，不過，隨著火車站遷移、中街路幅狹窄，商圈也逐漸落沒。
邱志偉表示，中街路幅狹窄，電線電纜地下化後道路會較寬，行車往來也更順暢，天際線更乾淨，將能營造中街的新風貌，因此請台電大力協助促成下地工程。他強調，中街有獨特的魅力，下地工程完工後將請相關單位會勘，對中街未來可以發展的方向進行評估，讓老街的風華再現。
台電公司說，中街連接岡山路至壽天路一段路口總共505公尺，預估下地工程經費約1千萬元，台電將會配合施工，但沿線共有12個配電設備要下地，需要里長們協助取得土地所有權人的同意書，工程才能推動，邱志偉也請里長們大力促成。
至於中街的停車問題，原本的全部畫紅線目前已經改為轉角處紅線。劉天賦等人表示，老街營造新風貌未來可以朝汽車禁入規畫，中街上方還可以增設遮雨棚等，營造出晴雨都能輕鬆徒步的氛圍，將能讓中街更有新魅力，但前提還是要電線電纜先完成下地作業。
(中時 )
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