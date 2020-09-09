國際投資銀行巨頭之一德意志銀行(Deutsche Bank AG)新一期200年回顧報告指出，股市和債券過去長達160年來的最佳表現時代已近尾聲，全新的無秩序時代正在逼近。

德銀指出15個先進市場的股、債綜合價值在今年達到1860年以來最高水準，但在政治、經濟面上巨大變化，會讓這種好日子過完。從各國社會貧富差距擴大到全球化潮流逆轉都給市場帶來長期威脅，中美關係惡化、氣候暖化爭議、全球債務水平上升也都是潛在風險。

策略師利德(Jim Reid)在報告中寫到：「這些議題都已經個別存在了很長時間，但最近開始它們交互推動、作用，加速終結1980年代以來市場所經歷的第2個全球化時代。」

基於預估長期市場趨勢的難度太高，德銀報告也曾失準，例如2016年他們曾警告債券投資人稱回報率可能下降，但事實上美國國債經過計算通貨膨脹調整後的指數顯示，2016年初以來債券實際回報率達26%。

不過對歐元區，德銀報告仍有參考價值，例如上述同期歐元區債券回報率數字就不到美國一半。最新報告也指出自1900年以來，法國、義大利、日本的債券平均起來根本沒給投資者任何回報，這顯示長期投資已開發國家債券，在考慮通膨因素後沒有獲利或虧損都是現實中很可能發生的狀況。

(中時新聞網)