總統府發言人丁允恭，遭爆料擔任高雄市政府新聞局長期間，與前妻嚴婉玲訂婚時，不僅與一名電視台女記者交往，還同時劈腿多人，甚至逼前女友墮胎，對此資深藝人黃安嘲諷：「難怪這逼一臉陽虛腎虧」。

總統府發言人丁允恭，遭前女友爆料任職高雄市政府新聞局長時，兩人多次在上班時間於局長室發生性關係，此外明明已經訂婚卻謊稱單身與她交往，更在她懷孕後逼墮胎還劈腿多人，對此資深藝人黃安痛批：「堂堂一個總統府發言人，在辦公室上亂搞，其中還有女記者」，接著嘲諷：「難怪這逼一臉陽虛腎虧，青面獠牙，才沒幾歲就一頭白髮，差評」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

雖然醜聞爆發後，丁允恭表示已向蔡英文總統請辭，不過黃安認為辭職不過是在避風頭，在黨內還是最壞的那一個，最後不忘狂酸：「乾脆退黨，專心搞女人」。

而總統府發言人丁允恭，遭直擊與一名女記者互動親密，還一同過夜，事後坦承兩人正在交往，但也強調與前妻已經離婚，希望媒體不要過度報導私人感情事。

(中時新聞網)