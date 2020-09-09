蘋果（Apple）官方已宣布，將在台灣時間9月16日凌晨1點舉辦發表會，邀請函也已向媒體正式發出。在發表會時間確認後，到底蘋果將發表哪些產品，成了討論焦點。對此已有不少媒體發表了預測，另外蘋果公開的YouTube直播連結，也暗藏了線索。

準確預測蘋果將會在本週公布發表會時間的財經記者Mark Gurman表示，他的消息來源指出9月16日這一場發表會的重點，不會像以往大多數的九月發表會一樣，推出新iPhone。反之，他的消息來源指出，新一代iPad Air以及Apple Watch新品才是主角。而果粉如果要等候iPhone 12系列，預計會要等到10月份左右。

關於可能發表的新iPad Air以及Apple Watch新品。有傳出新iPad Air可能不再搭載Touch ID，改搭Face ID，另外可能改用USB-C(USB Type-C)連接埠。而Apple Watch Series 6可能支援全新的血氧濃度偵測，並具備watchOS 7已經提供的睡眠監測功能。此外，也傳出可能會推出接替Apple Watch Series 3來銷售的全新平價款式。

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

另外值得一提的是，Gurman的說法，也與其他線索相符。在公布發表會時間後，蘋果也在YouTube上公開了發表會直播連結。經常發現iOS系統程式碼內藏線索的開發者 Guilherme Rambo （@_inside）發現，發表會直播連結的 metadata中出現了從未發表過的新品「Series 6」，很明顯是指出Apple Watch Series 6。這一點發現為Gurman的預測再添可信度。

Apple Event — September 15

影片的Metadata中除了發現Series 6這個字詞，還包含了Apple、iOS、iPhone、Mac、Apple Watch、Series 5、iPad、iPad Air、MacBook、iMac、MacBook PRo、Fitness、Wellness、Apple TV、Digital Art等，這很可能是蘋果為了便利網友能順利搜尋到相關影片而添加的說明，在包含那麼多產品內容的前提下，可說是幾乎沒有提供任何有關新品的線索。

透過iPhone點選9/16發表會LOGO，會出現AR特效。（摘自MacRumors）

關鍵字 #AppleEvents 在Twitter上限期會帶出藍色蘋果LOGO。（摘自MacRumors）

另外與本次發表會相關的趣聞還包含，透過iPhone點選蘋果官網Apple Event中的邀請函LOGO，就會啟動一個AR動畫特效。很可能暗指蘋果將會在新品中納入的AR相關功能。此外，在Twitter中，如果網友主動加入了 #AppleEvene指定關鍵字，會自動帶出一個藍色的蘋果LOGO，據了解這個特殊的設計有效期限至9月28日。這是否是下一場發表會的時間點，也成為各方討論焦點。

(科技)