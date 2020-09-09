CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）受惠旺季需求轉強及併購效益顯現，2020年8月合併營收續繳「雙升」佳績、再創9.13億元新高。公司對第三季營運展望樂觀，預期營收可望季增逾2成，第四季看法則審慎樂觀，並看好明年成長動能可望優於今年。

同欣電公布8月自結合併營收達9.13億元，較7月9.11億元微增0.26％、較去年同期6.08億元躍增達50.09％，連2月改寫新高。累計前8月合併營收58.41億元，較去年同期46.9億元成長24.54％，續創同期新高。

觀察8月同欣電四大產品線營收，影像產品達5.04億元，月增1.71％、年增達2倍；混合積體電路模組1.76億元，月增5.23％、但年減9.06％；陶瓷電路板1.69億元，月增2.8％、仍年減20.16％；高頻無線通訊模組0.55億元，月減16.48％、但年增達63.03％。

累計同欣電前8月影像產品營收達26.6億元、年增近1.08倍；混合積體電路模組12.23億元、年增2.88％；高頻無線通訊模組4.75億元、年增達1.05倍；僅陶瓷電路板營收14.03億元、年減達32.22％。

同欣電總經理呂紹萍先前法說時表示，受惠自身業務成長及併購CIS封測廠勝麗效應挹注，預期第三季營收可望季增逾2成，第四季雖然不確定性仍高，但維持審慎樂觀看待，並看好明年主要產品線均具新動能，成長動能可望優於今年。

呂紹萍指出，今年以高頻無線通訊模組成長動能最強、影像產品居次，混合積體電路模組亦將受惠超音波感測投出貨放量而成長。明年高頻無線通訊模組、影像產品、混合積體電路模組成長動能可望延續，陶瓷電路板則可望止跌回穩。

(時報資訊)