臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

高雄市前市長韓國瑜，因草莽風格、接地氣形象，擁大批死忠支持者；即便已遭罷免，「韓粉」仍不離不棄，始終力挺。有挺韓臉書粉絲專頁表示，近日因強力反擊遭到瘋狂檢舉，感覺離「被民主」不遠了，請大家協助分享、按讚，不要讓民主的聲音被消滅。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（8）發文，寫道：「因為強力反擊，所以被瘋狂檢舉！這幾天感覺接近被民主不遠了！！真的請大家幫忙分享按讚，粉專幫忙設定搶先看！請大家不要讓民主的聲音被消滅！」文中則特別標註「不斷被惡意檢舉，粉專嚴重限流」。

該文章附圖則是韓國瑜過去在傳統理髮店「剃頭」的照片，上面寫著「民主的聲音不能只有一種」，呼籲臉書用戶用按讚、分享、訂閱實際行動支持粉絲專頁；同時，也在文中補充道：「不公開照片分享，編編覺得市長嚕頭髮超可愛。」

文章一出，獲得近2000個讚近百則留言與超過200次分享。網友紛紛留言：「有戰鬥力的粉專，一定支持」、「支持你們要加油喔」、「我們要戰到最後一秒」、「是說他們會檢舉，為什麼我們不能反檢舉呢？也把他們搞一個七葷八素的」、「趕快開個小帳給大家追蹤，免得被民主之後找不到人」、「民主國家反而不民主，真鬼島也」。

(中時新聞網)