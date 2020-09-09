橫山鄉中華街往台三線中豐路的排水溝出現不明油汙，汙染溝水影響農作物取水，環保局據報勘查發現，油汙是從涵洞水泥牆裂縫處滲漏，已在水溝佈設吸油索清除，並以吸油棉阻絕油汙，9日會同相關單位會勘後，確認是中油早年為亞泥鋪設的供油管線漏油。

環保局指出，本次中油老舊管線滲漏汙染排水溝的情形，將依違反水汙染防治法相關法規規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並會持續督促中油將汙染物全部清除。

中油公司表示，該管線已於1980年代廢棄，改油槽車運送，可能是年久失修，廢管破裂，致殘餘廢油滲出，目前已協助提供應變機台執行油汙清除工作，將申請路權開挖釐清後，評估後續油料抽出作業。

環保局8日接獲縣議員張良印的反應，會同相關單位到場會勘，馬上採取阻絕油汙措施，避免持續汙染下游，無法馬上判定是牆後還是道路地面下的油水，並做相關採樣追查汙染源，追查上游3間工廠，但未發現路邊溝渠有汙染情事。

9日再度會勘後，確認漏油管線產權是中油的，維管則屬亞泥，由於輸油端為中油，後續將由中油做清理作業，縣長楊文科要求中油，盡速還給民眾安全無虞的環境。

(中時 )