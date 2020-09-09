投行野村發表最新報告稱，上調大陸2020年、2021年兩年國內生產毛額（GDP）增長預測至2.2％及9.4％，原先預期分別為增長1.7％及8.8％。並且將2020年第三季、第四季增長預測，分別上調至5.2％、5.7％，原先為增長4.3％、4.5％。

路透報導，野村解釋，此次上調預測屬技術性調整，並不表示對前景看法變得更加樂觀。

報告指出，與其他仍然受到新冠肺炎疫情困擾的主要經濟體相比，大陸的復甦無疑相當出色，但不能輕視許多不利因素及障礙。對大陸而言，從疫情大流行當中獲得的短期增長，與全球環境迅速惡化有關，而這最終可能會阻礙大陸的長期增長潛力。

野村認為，取消上半年推出的寬鬆和刺激措施，對於大陸而言還太早，但也不太可能於下半年再推出更多新刺激措施。

野村又指，加快貨幣及信貸增長的時期已經過去，下半年應維持目前水準。人民銀行很可能會增加流動性以遏止融資成本上升，因10年期國債利率已於本周升至逾3.1％水準。

該行預期，大陸當局將透過如中期借貸便利（MLF）及再貸款（re-lending）等途徑注入流動性，而非下調存款準備金率，因此已撤掉原先預期2020年底降準50個基點的預測，並預期2020年底前一年期MLF利率將維持不變，此前預期將下調10個基點。

(工商 )