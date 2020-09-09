綠營接班梯隊？蘇貞昌：鄭文燦做得好就有希望 15:392020/09/09 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆鼓勵鄭文燦多努力(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦被外界視為綠營接班梯隊人選，行政院長蘇貞昌下午表示，鄭文燦口才好，說話面面俱到，他常鼓勵鄭，做好就有希望。 鄭文燦接受廣播專訪時表示，如果人生到了某個階段，要接受某個歷練他不會客氣拒絕。對於鄭文燦會不會選總統或接任閣揆。蘇揆下午出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」 受訪時說，鄭文燦是一個人才，口才非常好，他回答這些問題也面面俱到，他總是鼓勵鄭多努力，做好就有希望。 不過，蘇揆在訪問後補了一句，不會客氣的拒絕是什麼他聽不懂。 (中時 ) #鄭文燦 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫：蘇貞昌應大方說故宮館藏屬中華民國 12:182020/09/09 政治 2022北市長選舉 周玉蔻斷言綠營「這些人選不上」 08:502020/09/09 政治 王金平赴海峽論壇 蘇揆：注意社會觀感 15:402020/09/09 政治 美豬風暴 蔡政府挨轟比馬政府退步 04:102020/09/09 政治要聞 役男入伍沒說接觸史 同車30名新兵全隔離14天 13:222020/09/09 生活 地方管制瘦肉精 政院籲別亂了套 04:102020/09/09 政治要聞 楊儒門表態「不要有毒豬」網：就差吳音寧了 10:072020/09/09 政治 綠營接班梯隊？蘇貞昌：鄭文燦做得好就有希望 15:392020/09/09 政治 有基選股當道 低基期業績股強勢 04:102020/09/09 證券．權證 不忍了 蘇揆籲朱立倫：不必什麼都用「酸」的 15:322020/09/09 政治 政治熱門新聞 為何捷克議長回國就翻臉？前外交官：蔡政府沒有對人民誠實 - 新聞 丁允恭硬喇舌又奪初夜 工作不順還怪陳菊 - 政治 陳菊早知情？丁允恭遭告誡「注意女性關係」 露骨對話曝光 - 政治 丁允恭辦公室淪砲房 女記者：要我穿短裙、網襪「像妓女一樣」 - 政治 朱立倫批丁允恭傷害國家 蘇揆：罵到那樣子不好 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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