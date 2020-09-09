桃園市長鄭文燦被外界視為綠營接班梯隊人選，行政院長蘇貞昌下午表示，鄭文燦口才好，說話面面俱到，他常鼓勵鄭，做好就有希望。

鄭文燦接受廣播專訪時表示，如果人生到了某個階段，要接受某個歷練他不會客氣拒絕。對於鄭文燦會不會選總統或接任閣揆。蘇揆下午出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」 受訪時說，鄭文燦是一個人才，口才非常好，他回答這些問題也面面俱到，他總是鼓勵鄭多努力，做好就有希望。

不過，蘇揆在訪問後補了一句，不會客氣的拒絕是什麼他聽不懂。

(中時 )